Kasımpaşa, Tarkan’ı yolladı

Kasımpaşa’da bu sezonun dikkat çeken isimlerinden bir tanesi olan, Milli Takım’a kadar yükselen Tarkan Serbest, sezon başında Avusturia Wien’den kiralanmıştı.

Oyuncunun Lacivert-Beyazlı takımda satın alma opsiyonu bulunuyordu. Ancak sezonun tamamlanmasının ardından bütçede kemer sıkma politikası uygulayan İstanbul ekibi, Tarkan’ı alamadı.

Oyuncu böylelikle kulübüne geri döndü. Orta sahadaki performansıyla göz dolduran Tarkan’ın Süper Lig’den talipleri olduğu ve kariyerine yeni sezonda da Türkiye’de devam etmek istediği ifade edildi