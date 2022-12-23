Kasımpaşa-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Süper Lig'in galibiyete hasret iki takımı Kasımpaşa ile Sivasspor, 15. haftada kozlarını paylaşacak. Ev sahibi 5, konuk takım 4 maçtır kazanamıyor. İki ekip de kötü gidişata son vermek için sahaya çıkacak. Kasımpaşa-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtları, muhtemel 11'ler ve 90 dakika öncesi detaylar haberimizde.
Kasımpaşa, Süper Lig 'in 15. haftasında Sivasspor 'u konuk edecek. Son 5 maçından 2 mağlubiyet, 3 beraberlik çıkarak Kasımpaşa, 15 puanla 13. basamakta haftaya girdi. Şenol Can'ın ayrılığı sonrası takımın başına geçen Selçuk İnan, ilk lig maçında Lacivert Beyazlılar'ın galibiyet hasretine nokta koymaya çalışacak. 2 maçlık galibiyet serisinin ardından çıktığı son 4 maçta 3 mağlubiyet, 1 beraberlik alan Rıza Çalımbay'lı Sivasspor, 11 puanla 17. sırada. Ateş hattındaki Yiğidolar, deplasmanda kazanıp kötü gidişatı durdurmanın peşinde olacak.
Kasımpaşa-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak Kasımpaşa-Sivasspor maçını Sarper Barış Saka yönetecek. Bugün saat 16.00'da başlayacak ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.
Kasımpaşa-Sivasspor muhtemel 11'ler:
Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Graovac, Tarkan, Ouanes, Tirpan, Hajradinovic, Eysseric, Fall, Ahmet, Bahoken
Sivasspor: Ali Şaşal, Caner, Camara, Goutas, Ulvestad, Keita, Erdoğan, Uğur, Saba, Gradel, Yatabare