Kasımpaşa, Süper Lig'in 21. haftasında Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek. Erzurumspor ve Ankaragücü mağlubiyetleriyle ateş hattına gerileyen Kasımpaşa, kötü gidişata Sivasspor karşısında son vermeyi amaçlıyor. 5 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Yiğidolar ise evine 3 puanla dönmenin peşinde olacak. Ligin geride kalan 20 haftasında 19 maça çıkan Kasımpaşa, 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 yenilgi yaşadı. İstanbul ekibi, topladığı 22 puanla 21. haftaya 16. sırada girdi. Sivas temsilcisi ise, 19 müsabakada 5 galibiyet, 9 beraberlik ve 5 yenilgiyle 24 puan topladı. Sivasspor, 21. hafta öncesinde 12. sırada yer buldu.

Kasımpaşa ile Sivasspor, son olarak geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında karşılaşmış, maç 0-0'lık eşitlikle sona ermişti.

Kasımpaşa - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak müsabakayı, hakem Mert Güzenge yönetecek. beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde olacak.

Kasımpaşa - Sivasspor muhtemel 11'ler:

Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Haddadi, Aytaç, Drinkwater, Hajradinovic, Varga, Yusuf, Hodzic

Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner, Uğur, Claudemir, Fajr, Hakan, Gradel, Erdoğan, Yatabare

Kasımpaşa'da Demir Grup Sivasspor mücadelesi öncesi Julian Jeanvier ve Tarkan Serbest'in sakatlıkları bulunuyor. Kadro dışı bırakan Fode Koita da maç kadrosunda yer almayacak. İstanbul temsilcisinde 5 futbolcu da sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Oussama Haddadi, Yusuf Erdoğan, Loret Sadiku, Tomas Brecka ve Ramazan Köse, karşılaşmada kart görmeleri durumunda 22. haftadaki Hes Kablo Kayserispor mücadelesinde oynayamayacak.

Sivasspor'da Kasımpaşa ile oynayacağı maçta 3 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Kırmızı Beyazlı ekipte 3'er sarı kartı bulunan Fayçal Fajr, Mustapha Yatabare ve Aaron Appindangoye Kasımpaşa karşısında sarı kart görmesi halinde bir sonraki hafta oynanacak müsabakada görev alamayacak.