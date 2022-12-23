Kasımpaşa-Sivasspor (CANLI)
Süper Lig'in galibiyete hasret iki takımı Kasımpaşa ile Sivasspor, 15. haftada kozlarını paylaşıyor. Ev sahibi 5, konuk takım 4 maçtır kazanamıyor. İki ekip de kötü gidişata son vermek için sahaya çıkıyor. Maçta ilk düdük çaldı. Sivasspor, 14. dakikada Dia Saba'nın golüyle 1-0 öne geçti.
Kasımpaşa, Süper Lig 'in 15. haftasında Sivasspor 'u konuk ediyor. Son 5 maçından 2 mağlubiyet, 3 beraberlik çıkarak Kasımpaşa, 15 puanla 13. basamakta haftaya girdi. Şenol Can'ın ayrılığı sonrası takımın başına geçen Selçuk İnan, ilk lig maçında Lacivert Beyazlılar'ın galibiyet hasretine nokta koymaya çalışıyor. 2 maçlık galibiyet serisinin ardından çıktığı son 4 maçta 3 mağlubiyet, 1 beraberlik alan Rıza Çalımbay'lı Sivasspor, 11 puanla 17. sırada. Ateş hattındaki Yiğidolar, deplasmanda kazanıp kötü gidişatı durdurmanın peşinde.
MAÇTAN DAKİKALAR
⏱ 1' Maça ev sahibi Kasımpaşa başladı.
⚽ GOL | 14' Sivasspor, Dia Saba ile 1-0 öne geçti. Yiğidolar, sol kanattan etkili geldi. Dia Saba rakiplerini geçtikten sonra soldan bindirme yapan Uğur Çiftçi'ye gönderdi. Uğur, tek topla ceza sahasına yerden pasını attı. Dia Saba topu kontrol edip şutunu attı ve takımını deplasmanda 1-0 öne geçirdi.
Kasımpaşa-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan Kasımpaşa-Sivasspor maçını Sarper Barış Saka yönetiyor. Saat 16.00'da başlayan ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde.
Kasımpaşa-Sivasspor 11'leri:
Kasımpaşa: Ertuğrul, Bruma, Graovac, Hadergjoaj, Petretta, Tirpan, Hajradinovic, Aytaç, Fall, Mortadha, Koita.
Sivasspor: Ali Şaşal, Caner, Camara, Goutas, Robin Yalçın, Erdoğan, Uğur, Ulvestad,, Charisis Saba, Yatabare