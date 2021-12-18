Kasımpaşa, Süper Lig'in 17. haftasında Sivasspor 'u konuk edecek. 5 maçtır kazanamayan ev sahibi, 11 puanla son sırada yer alıyor. Lacivert Beyazlılar, zorlu maçtan 3 puanla ayrılıp kötü gidişata son vermenin hesaplarını yapıyor. 3 maçtır kazanan, geçtiğimiz hafta Galatasaray 'ı 1-0 mağlup ederek moral depolayan Sivasspor ise 22 puanla 10. basamakta. Yiğidolar, İstanbul'da kazanıp serisini 4 maça çıkarmayı amaçlıyor.

Kasımpaşa'da kart cezası bulunan Hajradinovic ve sakatlıkları süren Nabil Dirar ile Loret Sadiku maç kadrosunda olmayacak. Sivasspor'da karşılaşma öncesi Aaron Appindangoye, Sefa Yılmaz, Fredrik Ulvestad, Caner Osmanpaşa ve Jorge Felix'in sakatlığı bulunuyor. Ahmet Oğuz ise kart cezası nedeniyle sahadaki yerini alamayacak.

Kasımpaşa - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak Kasımpaşa - Sivasspor maçını Ali Şansalan yönetecek. Bugün saat 13.30'da başlayacak ve beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Kasımpaşa - Sivasspor muhtemel 11'ler:

Kasımpaşa: Harun, Hadergjonaj, Bruma, Donk, Evren, Travnik, Doğucan, Eysseric, Varga, Yusuf, Umut

Sivasspor: Ali Şaşal, Koray, Goutas, Camara, Uğur, Cofie, Kerem, Fajr, Gradel, Henrique, Yatabare