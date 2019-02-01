Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasındaki mücadelede Kasımpaşa, yarın Demir Grup Sivasspor’u konuk edecek. Ligde geride kalan 19 haftada 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa, 29 puanla 7. sırada yer alıyor. İkinci yarının ilk 2 haftasında puan alamayan lacivert-beyazlılar, rakip fileleri de havalandıramadı.

Kasımpaşa - Sivasspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak karşılaşmayı, hakem Arda Kardeşler yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler

Kasımpaşa: Ramazan, Popov, Veysel, Ben Youssef, Veigneau, Sadiku, Pavelka, Sa(Tarkan), Heintz, Trezeguet, Perica

Sivasspor: Tolgahan, Douglas, Braz, Bjarsmyr, Ziya- Hakan, Ndinga, Rybalka, Diabate - Emre, Muhammet

Yaptığı maçların 6’sını kazanan, 7’sinde berabere kalan ve 6’sını yitiren Demir Grup Sivasspor ise 25 puanla 9. sırada bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar, ikinci yarının ilk 2 maçında 1 puan alabildi. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmadan Kasımpaşa 3-0 galip ayrılmıştı.

Mustafa Denizli yönetimindeki Kasımpaşa’da eksik futbolcu bulunmuyor. Sivasspor’da ise çapraz bağları kopan yeni transfer Hugo Viera dışında sorun yok.