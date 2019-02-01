Kasımpaşa - Sivasspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Diagne’yi satarak büyük güç kaybeden Kasımpaşa, Süper Lig'in 20. haftasında devre arasında Robinho’yu Başakşehir’e gönderen Sivasspor'u konuk edecek. Peki, Kasımpaşa - Sivasspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Maçın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde olacak.
Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasındaki mücadelede Kasımpaşa, yarın Demir Grup Sivasspor’u konuk edecek. Ligde geride kalan 19 haftada 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa, 29 puanla 7. sırada yer alıyor. İkinci yarının ilk 2 haftasında puan alamayan lacivert-beyazlılar, rakip fileleri de havalandıramadı.
Kasımpaşa - Sivasspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak karşılaşmayı, hakem Arda Kardeşler yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.
Muhtemel 11'ler
Kasımpaşa: Ramazan, Popov, Veysel, Ben Youssef, Veigneau, Sadiku, Pavelka, Sa(Tarkan), Heintz, Trezeguet, Perica
Sivasspor: Tolgahan, Douglas, Braz, Bjarsmyr, Ziya- Hakan, Ndinga, Rybalka, Diabate - Emre, Muhammet
Yaptığı maçların 6’sını kazanan, 7’sinde berabere kalan ve 6’sını yitiren Demir Grup Sivasspor ise 25 puanla 9. sırada bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar, ikinci yarının ilk 2 maçında 1 puan alabildi. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmadan Kasımpaşa 3-0 galip ayrılmıştı.
Mustafa Denizli yönetimindeki Kasımpaşa’da eksik futbolcu bulunmuyor. Sivasspor’da ise çapraz bağları kopan yeni transfer Hugo Viera dışında sorun yok.