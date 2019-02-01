Kasımpaşa - Sivasspor maç sonucu: 1-3

Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında Kasımpaşa sahasında Demir Grup Sivasspor'a 3-1 mağlup oldu. Demir Grup Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 6'ncı dakikada Emre Kılınç ile 66 ve 69'uncu dakikalarda Kone atarken, ev sahibi ekibin tek golü 14'üncü dakikada yeni transfer Perica'dan geldi. Bu sonuçla ev sahibi Kasımpaşa 29 puanda kalırken, Demir Grup Sivasspor puanını 28'e yükseltti.

6'ncı dakikada konuk ekip Demir Grup Sivasspor öne geçti. Kone'nin pasıyla sağ kanattan içeriye giren Diabate ortasını yaptı. Arka direkte bulunan Emre Kılınç'ın şutunda top ağlarla buluştu: 0-1.

14'üncü dakikada skora denge geldi. Sağ kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Trezeguet ortaladı. Ceza sahası içerisindeki Perica'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

34'üncü dakikada sağ kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Popov çizgiye inip içeri çıkardı. Ceza sahası içinde müsait durumdaki Pavelka topa vuramadı.

41'inci dakikada gelişen Sivasspor atağında Diabate'nin pasıyla soldan çizgiye inen Ziya'nın ortasına Kone'nin kafa vuruşunda top yandan auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

47'nci dakikada ceza sahası dışından Douglas'ın sol ayağıyla attığı şut Kone'ye pas oldu. Kone'nin yakın mesafeden vuruşunda kaleci Scuffet topu dizleriyle çıkardı.

66'ncı dakikada Demir Grup Sivasspor bir kez daha öne geçti. Sağ kanattan gelişen konuk ekip atağında Diabate ortaladı. Arka direkteki Kone'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Scuffet'in solundan ağlarla buluştu: 1-2.

69'uncu dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Rybalka'nın ortasında arka direkteki Kone kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-3.

90'ıncı dakikada Sivasspor net bir gol fırsatından yararlanamadı. Orta sahada kaptığı top ile Kasımpaşa ceza sahasına giren Emre Kılınç, pasını daha müsait durumdaki Muhammet'e aktardı. Muhammet'in şutunda top farklı şekilde auta gitti.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Demir Grup Sivasspor deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti.