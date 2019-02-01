Kasımpaşa - Sivasspor CANLI

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasındaki mücadelede Kasımpaşa, yarın Demir Grup Sivasspor’u konuk ediyor. Ligde geride kalan 19 haftada 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa, 29 puanla 7. sırada yer alıyor. İkinci yarının ilk 2 haftasında puan alamayan lacivert-beyazlılar, rakip fileleri de havalandıramadı.

Maçtan dakikalar:

2. dakikada Özgür Çek'in savunma arkasına yükselttiği topu Trezeguet kontrol etti ve ayağından seken topu altı pas içinde Perica, kaleci ile karşı karşıya tamamladı ancak Tolgahan bu pozisyonda gole izin vermedi.

6. dakikada sağ kanatta Diabate Kone'nin ara pası ile ceza alanına girdi ve arka direğe gönderdiği ortasını Emre Kılınç tamamlayarak takımını Kasımpaşa deplasmanında 1-0 öne geçirmeyi başardı.

14. dakikada sağ kanattan Trezeguet'ün ortasına altı pas dışında Stipe Perica kafa vuruşunu yaptı ve maça beraberliği getirdi.

19. dakikada Sol kanattan Ziya Erdal'ın ortasına altı pas dışında bomboş kafa vuruşu yapan Kone'nin topun geldiği yöne doğru yaptığı gol vuruşu isabetli olmadı ve yandan auta çıktı.

24. dakikada sağ kanattan yine Trezeguet'ün yaptığı ortaya altı pas içinde Perica gol vuruşu yapmaya hazırlandı ancak Tolgahan kalesinden çıktı ve yatarak müdahalesi ile bu şansı rakibine tanımadı.

31. dakikada önüne atılan ara pas ile bir anda kaleci ile karşıya kalan Diabate, gol vuruşundan önce topu ayağından açtı ve Scuffet yatarak rakibinden önce topa müdahalede bulundu.

38. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşuna ceza alanı içinde bomboş kafa vuruşu yapan Kone'nin bu denemesi aynı kanattan auta çıktı. Rybalka'nın sağdan pasını Emre bekletmeden penaltı noktasındaki Kone'ye çıakrdı ve Kone'nin dönüp kaleye göndermek istediği şutu üstten auta çıktı.

40. dakikada etkili gelişen bir başka Sivasspor atağında son olarak soldan Ziya'nın etkili ortasına arka direkte bomboş kafa vuruşu yapan Kone'nin bu denemesi de yakın direk dibinden auta çıktı.

11'ler

Kasımpaşa: Scuffet, Popov, Veysel, Ben Youssef, Özgür, Josue Sa, Pavelka, Sadiku, Koita, Trezeguet, Perica.

Sivasspor: Tolgahan, Douglas, Bjarsmyr, Braz, Ziya, Hakan, Ndinga, Diabate, Rybalka, Emre, Kone.

Kasımpaşa - Sivasspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak karşılaşmayı, hakem Arda Kardeşler yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Yaptığı maçların 6’sını kazanan, 7’sinde berabere kalan ve 6’sını yitiren Demir Grup Sivasspor ise 25 puanla 9. sırada bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar, ikinci yarının ilk 2 maçında 1 puan alabildi. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmadan Kasımpaşa 3-0 galip ayrılmıştı.

Mustafa Denizli yönetimindeki Kasımpaşa’da eksik futbolcu bulunmuyor. Sivasspor’da ise çapraz bağları kopan yeni transfer Hugo Viera dışında sorun yok.