Kasımpaşa: Sistematik hakem hatalarına sessiz kalmayacağız!

Kasımpaşa Kulübü'den yapılan açıklama şu şekilde;

"Henüz 4 hafta önce hakem Erkan Özdamar'ın tarihe kara bir leke olarak geçen birbirinden hatalı kararları unutulmamışken Türk futbolundaki hakem skandallarından yenisi Antalya'da sahnelendi.

Hakem camiasındaki ahbap-çavuş ilişkilerinin en büyük örneklerinden olan Serkan Tokat, VAR'ın başındaki Atilla Karaoğlan'la birlikte Kasımpaşa'nın bir galibiyetine daha engel olmuştur.

38. dakikada başlangıcı net bir şekilde ofsayt olan pozisyonun ardından çalınan faul ve frikik pozisyonu da sistematik hataların devamı şeklindeydi.

IFAB, 'Serbest vuruşta hiçbir rakip futbolcu barajın arasına giremez. En az 1 metre uzakta durmak zorunda' kararını alsa da bundan bihaber olduğunu (!) düşündüğümüz Serkan Tokat ve Atilla Karaoğlan, Antalyasporlu Fredy'nin Kasımpaşa barajındaki ihlalini görmezden geldi.

Bu sistematik hatalarla kulübümüzün hak etmediği puan kayıplarına bir yenisi daha eklenirken Türk futbolundaki hakem sorununun korkutucu boyutlara ulaştığını üzülerek seyretmekteyiz.

Kasımpaşa, "Her zaman Türk futboluna tam destek" diyerek yola çıkmış güzide bir kulüptür. Ligin ender ve örnek kulüplerinden olan Kasımpaşa, Türk futboluna yaptığı yatırımlar dışında kazandırdığı oyuncularla görevini en iyi şekilde yapmıştır, yapmaya da devam edecektir.

Sesi çok çıkanın hakkının korunduğu bir dönem yaşıyoruz. Kulüp olarak her zaman bir duruşumuz var. Türk sporunun geleceği ve birlikteliği için bu duruşumuzu bozmak istemiyoruz

Türk futbolunun kalitesinin artması için mutlak adaletin sağlanmasını bekliyoruz"







