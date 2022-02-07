Kasımpaşa, Rayane Aabid transferini bitirdi!

Süper Lig 'de topladığı 27 puanla 14. sırada yer alan Kasımpaşa, transfer çalışmalarına hız verdi. İstanbul ekibi, Mamadou Fall, Uros Spajic ve Tunay Torun'un ardından Rayene Aabid ile anlaşma sağladı.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile yollarını ayıran Fas asıllı Fransız orta saha, sağlık kontrolünden geçmesinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak. Temmuz 2019'da geldiği Hatayspor'da 2 sezon geçiren ve 72 maçta 4 gol, 7 asistle oynayan Aabid, 2021/22 sezonun başında Malatya'ya imza atmıştı.

Doğu ekibinde 24 maça çıkan ve 1 gol, 3 asistle skor katkısı veren Aabid, merkez orta sahanın yanı sıra ön liberoda da oynayabiliyor.

Safa Can Konuksever / Fanatik Özel







