Kasımpaşa para bastı! 6 ayda 150 milyon TL

Herkes Eljif Elmas transferinden edilen kâra övgü yağdırıyor ama Süper Lig’de Kasımpaşa’nın transfer politikası da büyük bir alkışı hak ediyor. İstanbul ekibi, Çin’den bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Diagne’yi daha 6 ay önce Galatasaray’a 13 milyon Euro gibi rekor bir rakama satarak dikkatleri üzerine çekmişti. Lacivert- Beyazlılar, şimdi de bir diğer yıldızı Trezeguet için Premier Lig takımlarından Aston Villa ile her konuda anlaşmaya vardı. Yeniden Premier Lig’e dönen ve iddialı bir kadro kurmak isteyen Ada’nın köklü kulübü, Mısırlı yıldızın bonservisine tam 10 milyon Euro ödeyecek.

İki kez kapıdan döndü

Trezeguet, takımının yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya’daki kampına katılmadı. Yıldız oyuncu evraklarının tamamlanmasının ardından imza için Aston Villa’nın yolunu tutacak. Yani böylelikle Kasımpaşa yalnızca 6 ayda kasasına iki oyuncudan 23 milyon Euro gibi büyük bir rakam koymuş oldu. Kasımpaşa Trezeguet’yi Anderlecht’ten 2.5 milyon Euro bonservis ödeyerek kadrosuna katmıştı. Başarılı oyuncu Sparta Prag ve Galatasaray’ın kapısından dönmüştü.

Necati Albayrak