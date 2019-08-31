Kasımpaşa, genç futbolcusu Murat Berk Çolak'ı tecrübe kazanması için kiralık gönderdi. 1999 doğumlu sol kanat oyuncusu, TFF 3. Lig ekiplerinden Kızılcabölükspor'a kiralandı.

Geçtiğimiz sezon Kasımpaşa U-21 takımında forma giyen Murat Berk Çolak 34 maçta 12 gol, 13 asist yapmış ve performansıyla alkış toplamıştı.

Kızılcabölükspor’a geldiği için çok mutlu olduğunu söyleyen Murat Berk Çolak,’ Her iki taraf içinde hayırlı olsun. Kızılcabölükspor gibi adından söz ettiren bir kulüpte forma giyeceğim için sevinçliyim. Elimden gelenin en iyisini yaparak takımıma katkı sağlamak istiyorum.’ diye konuştu.