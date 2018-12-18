Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş mücadelesinde Kasımpaşa, TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Menemen Belediyespor’u konuk edecek. Süper Lig'de 3 haftadır maç kazanamayan Mustafa Denizli yönetimindeki Kasımpaşa rakibini ilk maçta 2-1 mağlup etmeşti. Ev sahibi takım bu avantajı kullanarak bir üst tura yükselmek istiyor. Menemen Belediyespor ise deplasmanda sürpriz peşinde.

Kasımpaşa - Menemen Belediyespor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda saat 17.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Karşılaşma Aspor'dan canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

İzmir’de oynanan turun ilk maçını Özgür Çek ve Veysel Sarı’nın golleriyle 2-1 kazanan Kasımpaşa, tur atlamak için sahaya çıkacak.

Geçen sezon kupaya 5. turda veda eden Kasımpaşa’da sakatlıkları süren Abdul Rahman Khalili ile İlhan Depe bu müsabakada forma giyemeyecek.