Eskişehirspor ile olan sözleşmesi sona eren ve serbest oyuncu konumuna düşen Mehmet Feyzi Yıldırım'ın yeni takımı belli oldu. 24 yaşındaki sağ bek, Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

İstanbul ekibinden yapılan açıklamada "Geçtiğimiz sezon Eskişehirspor'da forma giyen 24 yaşındaki Mehmet Feyzi Yıldırım, sponsorumuz Medical Park Hastanesi'nde geçtiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 3 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı." ifadeleri kullanıldı.