Kasımpaşa, Mehmet Feyzi Yıldırım'ı transfer etti

Kasımpaşa, Eskişehirspor'dan 24 yaşındaki sağ bek Mehmet Feyzi Yıldırım ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

02 Eylül 2020, Çarşamba 19:29 Son Güncelleme:
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Kasımpaşa, Mehmet Feyzi Yıldırım'ı transfer etti

Eskişehirspor ile olan sözleşmesi sona eren ve serbest oyuncu konumuna düşen Mehmet Feyzi Yıldırım'ın yeni takımı belli oldu. 24 yaşındaki sağ bek, Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

İstanbul ekibinden yapılan açıklamada "Geçtiğimiz sezon Eskişehirspor'da forma giyen 24 yaşındaki Mehmet Feyzi Yıldırım, sponsorumuz Medical Park Hastanesi'nde geçtiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 3 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı." ifadeleri kullanıldı.

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