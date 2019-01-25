Kasımpaşa, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında 28 Ocak Pazartesi günü oynayacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı.

Kulübün Kemerburgaz Tesisleri’nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Ziraat Türkiye Kupası’nda dün Aytemiz Alanyaspor maçında forma giyen isimlerin yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.

Diğer futbolcuların ise ayak tenisi ve top kazanma çalışmalarıyla başladığı antrenmanı dar alanda minyatür kale maçla tamamladığı kaydedildi.

Lacivert-beyazlılar, çalışmalarına yarın Kemerburgaz Tesisleri’nde devam edecek.

AA