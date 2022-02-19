Kasımpaşa, Loret Sadiku ile yollarını ayırdı

Kasımpaşa, tecrübeli orta saha oyuncusu Loret Sadiku ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada "Her şey için teşekkürler Loret Sadiku. Uzun yıllar boyunca kulübümüze verdiği emekler için oyuncumuz Loret Sadiku’ya teşekkür eder, yeni kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

Kosova'nın Priştine şehrinde doğan defansif orta saha oyuncusu Lorent Sadiku, 2016-2017 sezonunda Mersin İdman Yurdu'ndan Kasımpaşa'ya transfer olmuştu. Paşa'da toplam 147 resmi müsabakaya çıkan 30 yaşındaki futbolcu, 2 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Kosovalı futbolcu bu sezon ise 11 maçta görev aldı ve 1 kez rakip fileleri havalandırdı.