Kasımpaşa ligin dibine demir attı

Süper Lig 'de Kasımpaşa'nın kötü gidişatı devam ediyor. Son 6 maçında galibiyet alamayan İstanbul ekibi bu sene deplasmanda çıktığı 8 mücadelede 3 puanla tanışamadı.

Sezona Şenol Can ile başlayan Kasımpaşa bu sezon sadece 1 maça çıkabildi. Ligin ilk haftasın Hatay ile 1-1 berabere kalırken takımın başına Cihat Arslan getirildi. Sadece 9 maça çıkan Cihat hoca 1 galibiyet 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.

11 haftada üçüncü hoca ile anlaşan yönetim, Hakan Kutlu'yu takımın başına getirdi. Kasımpaşa'nın başında ligde 7 maça çıkan Kutlu, yalnızca 1 galibiyet alabilirken 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

Son 15 Süper Lig maçından tek galibiyet çıkarabilen Kasımpaşa (4B 10M), bu süreçte sadece evinde Yeni Malatyaspor'u mağlup edebildi (2-0).

Ligde 17 hafta geride kalırken Kasımpaşa, 11 puan -11 averaj ile son sırada bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig'in 18. hafta mücadelesinde Kasımpaşa, 21 puan -4 averaj ile 14. sırada yer alan Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.



