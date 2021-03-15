Süper Lig'de 30. haftanın perdesi İstanbul'da kapanacak. 30 puanla 16. sırada bulunan ve ateş hattından kurtulma mücadelesi veren Kasımpaşa, 32 puanla 12. basamakta bulunan Konyaspor'u konuk edecek. 3 maçtır kazanamayan Kasımpaşa, evinde 3 puana uzanıp nefes almak istiyor. Rakibi gibi 3 maçtır kazanamayan Konyaspor ise kötü gidişata deplasmanda son vermenin peşinde olacak. İstanbul ekibinde Armin Hodzic, Julian Jeanvier ve Yusuf Erdoğan, sakatlığı nedeniyle takımını yalnız bırakacak. Yeşil-Beyazlılar’da ise Marin Anici, Alper Uludağ ile Barış yardımcı yok.

Kasımpaşa-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Volkan Bayarslan yönetetecek. Saat 19.00'da başlayacak ve beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Kasımpaşa-Konyaspor muhtemel 11'ler:

Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Haddadi, Bistrovic, Aytaç, Hajradinovic, Varga, Koomson, Thelin

Konyaspor: Sehic, Skubic, Abdulkerim, Ahmet, Guilherme, Jevtovic, Diomande, Milosevic, Sekidika, Shengelia, Cikalleshi