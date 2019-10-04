Kasımpaşa ile İttifak Holding Konyaspor Süper Lig'in 7. hafta maçında kozlarını paylaşacak. Son iki maçını kazanan ve çıkışa geçen Kasımpaşa sahasında Konyaspor'u yenerek haftayı gabiyet ile kapatmak istiyor. Bu sezon tek mağlubiyeti deplasmanda alan Konyaspor ise Aykut Kocaman yönetiminde deplasmanda galibiyet peşinde olacak.

Kasımpaşa - Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 15:00'te başlayacak karşılaşma beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

İki takım arasında oynanacak mücadeleyi Serkat Tokat yönetecek. Tokat'ın yardımcılıklarını ise Cem Satman ve Mustafa Sönmez yapacak.

Kasımpaşa - Konyaspor muhtemel 11'ler...

Kasımpaşa: Fatih, Pavelka, Veysel, Ben Youssef, Hafez, Aytaç, Khalili, İlhan, Hajradinovic, Thiam, Mustafa Pektemek

Konyaspor: Serkan, Skubic, Anicic, Ali Turan, Alper Uludağ, Ömer Ali, Jevtovic, Jonsson, Milosevic, Shengelia, Bajic

Ev sahibi takımda Koita ve Popov sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Konuk ekipte ise sakat ve cezalı futbolcu bulunmuyor.