Kasımpaşa - Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Süper Lig'de 7. hafta maçında son haftaların formda takımı Kasımpaşa, Aykut Kocamanlı İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek. Kasımpaşa yakaladığı çıkışı Konyaspor maçında devam ettirmek istiyor. Bu sezon tek mağlubiyeti bulunan Konyaspor ise deplasmanda kazanmak istiyor. Peki, Kasımpaşa - Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...
Kasımpaşa ile İttifak Holding Konyaspor Süper Lig'in 7. hafta maçında kozlarını paylaşacak. Son iki maçını kazanan ve çıkışa geçen Kasımpaşa sahasında Konyaspor'u yenerek haftayı gabiyet ile kapatmak istiyor. Bu sezon tek mağlubiyeti deplasmanda alan Konyaspor ise Aykut Kocaman yönetiminde deplasmanda galibiyet peşinde olacak.
Kasımpaşa - Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 15:00'te başlayacak karşılaşma beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...
İki takım arasında oynanacak mücadeleyi Serkat Tokat yönetecek. Tokat'ın yardımcılıklarını ise Cem Satman ve Mustafa Sönmez yapacak.
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Kasımpaşa - Konyaspor muhtemel 11'ler...
Kasımpaşa: Fatih, Pavelka, Veysel, Ben Youssef, Hafez, Aytaç, Khalili, İlhan, Hajradinovic, Thiam, Mustafa Pektemek
Konyaspor: Serkan, Skubic, Anicic, Ali Turan, Alper Uludağ, Ömer Ali, Jevtovic, Jonsson, Milosevic, Shengelia, Bajic
Ev sahibi takımda Koita ve Popov sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Konuk ekipte ise sakat ve cezalı futbolcu bulunmuyor.