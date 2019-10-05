Kasımpaşa-Konyaspor maç sonucu: 1-4

Süper Lig'in yedinci haftasında Kasımpaşa, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda konuk ettiği Konyaspor karşısında sahadan 4-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Mücadeleye hızlı başlayan konuk ekip, dakikalar 20'yi gösterirken Levan Shengelia'nın vuruşunda kaleci Fatih Öztürk'ten dönen topu filelerle buluşturan Ömer Ali Şahiner'in golüyle 1-0 öne geçti.

Kronometreler 44'üncü dakikayı gösterirken Veysel Sarı'nın ceza sahası içinde topa elle müdahale etmesinin ardından kazanılan penaltıda topun başına geçen Marko Jevtovic, topu bir kez daha filelerle buluşturarak farkı 2'ye çıkardı. Herkes ilk yarının bu skorla bitmesini beklerken devre arasına gidilmeden iki gol sesi daha geldi.

45+1'de Farouk Miya, skoru 3-0'a taşırken ev sahibi ekibin ilk sayısı ise 45+3'te Serkan Kırıntılı'nın elinden kaçırdığı topta fırsatçılığını konuşturan Veysel'den geldi. İlk yarısı 3-1 sona eren maçta gol perdesini kapatan isimse 63'te penaltıdan Faruk Miya oldu.

Jevtovic'in kaçırdığı penaltının kaleci Fatih'in çizgi ihlali yapması nedeniyle tekrar edilmesi sonucu beyaz noktaya gelen Ugandalı futbolcu, top ve kaleciyi ayrı köşelere göndererek maçın skorunu tayin etti: 4-1. Bu sonuçla bu sezonki en farklı galibiyetini elde eden Konyaspor, 12 puan ve maç fazlasıyla Süper Lig'de 2. sıraya yükseldi.

Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Serkan Tokat, Mehmet Cem Satman, Mustafa Sönmez

Kasımpaşa: Fatih Öztürk, Pavelka (Dk. 42 Fernandes), Veysel Sarı, Ben Youssef, Hafez, Khalili, Aytaç Kara, İlhan Depe (Dk. 64 Quaresma), Hajradinovic, Thiam, Mustafa Pektemek (Dk. 79 Yusuf Erdoğan)

İttifak Holding Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Anicic, Alper Uludağ, Shengelia (Dk. 73 Hadziahmetovic), Jevtovic, Jonsson (Dk. 40 Volkan Fındıklı), Milosevic, Ömer Ali Şahiner (Dk. 88 Daci), Miya

Goller: Dk. 20 Ömer Ali Şahiner, Dk. 44 Jevtovic (Penaltıdan), Dk. 45 1 ve Dk. 63 (Penaltıdan) Miya (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 45 3 Veysel Sarı (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk.23 Jonsson, Dk. 26 Skubic, Dk. 52 Milosevic, Dk. 83 Alper Uludağ (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 30 Hafez, Dk. 60 Veysel Sarı, Dk. 62 Fatih Öztürk, Dk. 65 Kemal Özdeş (Teknik direktör), Dk. 69 Fernandes , Dk. 90 Quaresma (Kasımpaşa)