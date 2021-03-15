Kasımpaşa-Konyaspor maç sonucu: 1-1

Süper Lig'in 30.hafta kapanış maçında Kasımpaşa ile Konyaspor 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin uzatma dakikalarına kadar gol gelmezken Konyaspor 90+2.dakikada Artem Kravets'in attığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi Kasımpaşa ise 90+7.dakikada Hajradinovic ile skoru eşitledi ve maç 1-1 berabere bitti.

Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 31 yaparken konuk ekip Konyaspor 33 puana ulaştı. İki takımın Süper Lig'de galip gelememe serileri ise 4'er maça çıktı.





SÜPER LİG PUAN DURUMU





Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Volkan Bayarslan, İlker Takpak, Yusuf Bozdoğan

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Luckassen (Dk. 70 Sadiku), Tosic, Haddadi, Aytaç Kara, Bistrovic, Drinkwater (Dk. 87 Varga), Koomson (Dk. 74 Yusuf Erdoğan), Hajradinovic, Thelin (Dk. 75 Koita)

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Jevtovic (Dk. 62 Diomande), Hadziahmetovic, Shengelia (Dk. 62 Bytyqi), Milosevic (Dk. 61 Rahmanovic), Sekidika (Dk. 86 Miya), Cikalleshi (Dk. 87 Kravets)

Goller: Dk. 90 2 Kravets (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 90 7 Hajradinovic (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 71 Rahmanovic (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 88 Bistrovic (Kasımpaşa)





Kasımpaşa'da bir süredir kadro dışı olan Fode Koita affedildi ve Konyaspor maç kadrosunda yer aldı





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Maçtan dakikalar

10. dakikada Haddadi’nin kullandığı taç atışında ceza sahası dışında sol çaprazda topla buluşan Aytaç Kara’nın şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

21. dakikada kaleci Sehic, Koomson’u çalımlamaya çalışırken topun kontrolünü kaybetti. Rakibinden önce yeniden topa hamle yapan Sehic, meşin yuvarlağın sahibi oldu.

44. dakikada sağdan Hadergjonaj’ın ortasında savunmanın kafayla uzaklaştırmak istediği top, ceza sahası içinde Hajradinovic’in önüne düştü. Bu oyuncunun vuruşunda, kaleci Sehic topu çeldi.

İki takımın da pozisyon üretmekte zorlandığı müsabakanın ilk yarısı, golsüz tamamlandı.

79. dakikada ceza sahası dışındaki Sekidika, Guilherme’nin soldan attığı pas sonrası topu kontrol edip şutunu çekti. Meşin yuvarlak kaleci Ramazan Köse’de kaldı.

80. dakikada Drinkwater’ın sağdan ortasında ceza sahasındaki Tosic’in kafa vuruşunda, top az farkla yandan dışarı çıktı.

90. dakikada Hadergjonaj’ın sağdan ortasında Varga topa kafayı vurdu, meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

90+2. dakikada İttifak Holding Konyaspor öne geçti. Bytyqi’nin soldan ortasında altıpas içinde topa kafayı vuran Kravets, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1

90+7. dakikada Kasımpaşa beraberliği yakaladı. Yusuf Erdoğan’ın sağdan ortasında Varga, topu ceza sahası dışındaki Hajradinovic’in önüne indirdi. Bu oyuncunun şutunda, meşin yuvarlak kaleci Sehic’in müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 1-1

Mücadele 1-1 berabere bitti



