Kasımpaşa-Konyaspor Canlı

Süper Lig'de 30. haftanın perdesi İstanbul'da kapanıyor. 30 puanla 16. sırada bulunan ve ateş hattından kurtulma mücadelesi veren Kasımpaşa, 32 puanla 12. basamakta bulunan Konyaspor'u konuk ediyor. 3 maçtır kazanamayan Kasımpaşa, evinde galip gelip nefes almak istiyor. Rakibi gibi 3 maçtır kazanamayan Konyaspor ise kötü gidişata deplasmanda son vermenin peşinde.

Kasımpaşa-Konyaspor ilk 11'ler:

Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Luckassen, Tosic, Haddadi, Drinkwater, Bistrovic, Aytaç, Koomson, Hajradinovic, Thelin

Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Amir, Shengelia, Milosevic, Sekidika, Cikalleshi

Kasımpaşa'da bir süredir kadro dışı olan Fode Koita affedildi ve Konyaspor maç kadrosunda yer aldı





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