Kasımpaşa-Konyaspor Canlı
Tehlikeli bölgenin üzerinden bir an önce uzaklaşmaya çalışan Kasımpaşa, Süper Lig'de 30. haftanın kapanış maçında evinde orta sıralarda yer alan Konyaspor’u ağırlıyor. Kasımpaşa-Konyaspor maçı canlı anlatımı ve detayları haberimizde...İlk yarı golsüz berabere sona erdi
Süper Lig'de 30. haftanın perdesi İstanbul'da kapanıyor. 30 puanla 16. sırada bulunan ve ateş hattından kurtulma mücadelesi veren Kasımpaşa, 32 puanla 12. basamakta bulunan Konyaspor'u konuk ediyor. 3 maçtır kazanamayan Kasımpaşa, evinde galip gelip nefes almak istiyor. Rakibi gibi 3 maçtır kazanamayan Konyaspor ise kötü gidişata deplasmanda son vermenin peşinde.
Kasımpaşa-Konyaspor ilk 11'ler:
Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Luckassen, Tosic, Haddadi, Drinkwater, Bistrovic, Aytaç, Koomson, Hajradinovic, Thelin
Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Amir, Shengelia, Milosevic, Sekidika, Cikalleshi
Kasımpaşa'da bir süredir kadro dışı olan Fode Koita affedildi ve Konyaspor maç kadrosunda yer aldı
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