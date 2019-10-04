Kasımpaşa - Konyaspor CANLI

Kasımpaşa ile İttifak Holding Konyaspor Süper Lig'in 7. hafta maçında kozlarını paylaşıyor. Son iki maçını kazanan ve çıkışa geçen Kasımpaşa sahasında Konyaspor'u yenerek haftayı gabiyet ile kapatmak istiyor. Bu sezon tek mağlubiyeti deplasmanda alan Konyaspor ise Aykut Kocaman yönetiminde deplasmanda galibiyet peşinde olacak.

Kasımpaşa - Konyaspor ilk 11'ler...

Kasımpaşa: Fatih, Pavelka, Veysel, Ben Youssef, Karim Hafez, Aytaç, Khalili, Hajradinovic, Thiam, Mustafa, İlhan

Konyaspor: Serkan, Skubic, Ali Turan, Anicic, Alper, Jonsson, Jevtovic, Shengelia, Miya, Milosevic, Ömer Ali Şahiner

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Kasımpaşa - Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 15:00'te başlayacak karşılaşma beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

İki takım arasında oynanacak mücadeleyi Serkat Tokat yönetecek. Tokat'ın yardımcılıklarını ise Cem Satman ve Mustafa Sönmez yapacak.