Kasımpaşa ile Kayserispor, Süper Lig 'in 23. haftasında galibiyet için kozlarını paylaşacak. 4 maçtır kazanan, son maçında Galatasaray 'ı deplasmanda 3-1 mağlup eden ve Kasımpaşa, 24 puanla 16. sırada. İstanbul ekibi, evinde kazanıp serisini 5 maça taşımayı hedefliyor. 6 maçtır kaybetmeyen ve 31 puanla 10. basamakta bulunan Kayserispor, zorlu deplasmanda 3 puanı kapıp çıkışını sürdürmeyi amaçlıyor.

Ev sahibinde Travnik, kart cezalısı. Dirar, Sadiku, Bruma, Jörgensen ve Eysseric'in sakatlıkları sürüyor. Konuk takımda Thiam, Afrika Kupası'nda. Emre, Karimi, Gustavo, Mensah ile Kolovetsios, sakatlıkları nedeniyle zorlu maçta olmayacak isimler.

Kasımpaşa - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak Kasımpaşa-Kayserispor maçını Halil Umut Meler yönetecek. Bugün saat 13.30'da başlayacak ve beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Kasımpaşa - Kayserispor muhtemel 11'ler:

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Tarkan, Donk, Evren, Doğucan, Hajradinovic, Hasan, Ouanes, Ahmet, Umut

Kayserispor: Lung, Onur, Hosseini, Uğur, Yasir, Abdulkadir, İbrahim, Cardoso, Gökhan, Gavranovic, Mustafa