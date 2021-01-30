Süper Lig'de istikrarsız sonuçlar alan Kasımpaşa ile Kayserispor, 22. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Ligin ilk yarısında 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 yenilgi alan Kasımpaşa, 25 puanla 12. sırada yer alıyor. Hes Kablo Kayserispor ise 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 11 mağlubiyetle düşme hattının hemen üstünde 19 puanla 17. durumda.

Kasımpaşa'da Kayserispor maçı öncesi yeni transferlerden Danny Drinkwater ve Tarkan Serbest'in sakatlıkları bulunuyor. Fode Koita'nın da sakatlığı gerekçesiyle kadroda yer alması beklenmiyor. İstanbul temsilcisinde tedavisi süren Loret Sadiku ise sarı kart cezası nedeniyle mücadelede forma giyemeyecek. Kayserispor'da ise Denis Alibec, Ömer Uzun ve Silviu Lung'un sakatlıkları bulunuyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan mücadele Kayserispor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona ermişti.

Kasımpaşa: Ertuğrul; Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Haddadi; Bistrovic, Aytaç, Hajradinovic, Yusuf, Anıl; Thelin

Kayserispor: Doğan; Kvrzic, Sapunaru, Uğur, Aziz Behiç; Muhar, Campanharo, Avramovski; Lennon, Maglica, Pedro Henrique

Kasımpaşa - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak karşılaşmada, hakem Hüseyin Göçek düdük çalacak. beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde olacak.