Kasımpaşa, Süper Lig’in 25. haftasında Hes Kablo Kayserispor’u konuk edecek. Son 2 haftada 3 puan toplayan ev sahibi takım bu çıkışı devam ettirmek istiyor. Kayserispor ise deplasmanda galibiyet arayacak.

Kasımpaşa - Kayserispor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynanacak karşılaşma saat 13.30’da başlayacak. Müsabakayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Ligde çıktığı son 2 maçta 4 puan toplayan Kasımpaşa, 18’inci ve son basamakta yer alan Hes Kablo Kayserispor’u mağlup ederek alt sıralardan uzaklaşmak istiyor. Yaptığı maçların 5’ini kazanan, 5’inde berabere kalan ve 14’ünü kaybeden Kasımpaşa, haftaya 20 puanla 16. sırada girdi.

Kasımpaşa’da sakatlıkları süren Fatih Öztürk, David Pavelka, Loret Sadiku ve Tomas Brecka, sakatlıkları nedeniyle mücadelede forma giyemeyecek.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Kayseri’de oynanan karşılaşma 1-1 berabere tamamlanmıştı.