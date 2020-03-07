Kasımpaşa - Kayserispor maç sonucu: 5-1

Kasımpaşa, Süper Lig’in 25. haftasında Hes Kablo Kayserispor’u konuk etti.
6. dakikada gelişen Kasımpaşa atağında Haddadi’nin ceza yayı üzerinden arka direğe kestiği oraya gelişine vuran Koita, topu filelerle buluşturdu. 1-0
11. dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Aytaç’ın şutunu, kaleci Lung sektirdi. Dönen topun sahibi olan Sarlija, düzgün vuruşla farkı 2’ye çıkaran golü kaydetti. 2-0
15. dakikada Thiam’ın ceza alanı içinden çektiği şut Kayserispor savunmasından döndü. Dönen topla ceza yayı üzerinde buluşan Aytaç’ın şutu yandan auta çıktı.
30. dakikada Aytaç’ın ara pasıyla ceza alanında meşin yuvarlağı önünde bulan Koita, topu Ndongala’ya çevirdi. Altı pas içindeki Ndongala, müsait pozisyonda topu filelerle buluşturdu. 3-0
42. dakikada gelişen Kasımpaşa kontratağında Koita’nın pasında topla buluşan Thiam kaleci ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunu Lung, kornere çeldi.
44. dakikada Kasımpaşa savunmasının çıkarken kaptırdığı topla buluşan Kravets, kaleci Ramazan ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yapamadı. Ramazan, iyi alan kapatarak, topun sahibi oldu.
İlk yarı Kasımpaşa'nın 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.
59. dakikada Kayserispor, Mensah'ın attığı golle skoru 3-1'e taşıdı.
83. dakikada Kasımpaşa, Aytaç Kara'nın attığı golle farkı tekrar 3'e yükseltti: 4-1
87. dakikada Kasımpaşa, Yusuf Erdoğan'ın attığı golle skoru 5-1 yaptı.
Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Kasımpaşa, Kayserispor'u 5-1 mağlup etti.