Kasımpaşa - Kayserispor canlı

Süper Lig 'de istikrarsız sonuçlar alan Kasımpaşa ile Kayserispor, 22. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Ligin ilk yarısında 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 yenilgi alan Kasımpaşa, 25 puanla 12. sırada yer alıyor. Kayserispor ise 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 11 mağlubiyetle düşme hattının hemen üstünde 19 puanla 17. durumda.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan mücadele Kayserispor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona ermişti.

8. dakikada Yusuf Erdoğan’ın şutu üstten auta çıktı.

12. dakikada Campanharo’nun şutunda kaleci Ertuğrul gole izin vermedi. Dönen topu Kasımpaşa savunması uzaklaştırdı.

22. dakikada kalesini zamanında terk eden Ertuğrul, topu Maglica’dan aldı ve gole izin vermedi.

45+1. dakikada Maglica vurdu ama çizgi üzerinde Ertuğrul gole izin vermedi.

Maçın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Kasımpaşa: Ertuğrul; Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Haddadi; Bistrovic, Aytaç, Hajradinovic, Yusuf, Anıl; Thelin

Kayserispor: Doğan; Kvrzic, Sapunaru, Uğur, Aziz Behiç; Muhar, Campanharo, Avramovski; Lennon, Maglica, Pedro Henrique

Kasımpaşa - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan ve saat 13.30'da başlayan karşılaşmada, hakem Hüseyin Göçek düdük çalıyor. beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde olacak.

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