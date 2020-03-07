Kasımpaşa - Kayserispor (CANLI)

Kasımpaşa, Süper Lig’in 25. haftasında Hes Kablo Kayserispor’u konuk ediyor. Son 2 haftada 3 puan toplayan ev sahibi takım bu çıkışı devam ettirmek istiyor. Kayserispor ise deplasmanda galibiyet arıyor.

Kasımpaşa'nın ilk 11'i: Ramazan, Hadergjonaj, Meriah, Sarlija, Haddadi, Tirpan, Aytaç, Thiam, Hajradinovic, Ndongala, Koita

Hes Kablo Kayserispor'un ilk 11'i: Lung, Emre, Djedje, Sapunaru, Angelo, Kvrzic, Mensah, Campanharo, Pedro Henrique, Kravets, Mesanovic

Kasımpaşa - Kayserispor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynanan karşılaşma saat 13.30’da başladı. Müsabakayı hakem Hüseyin Göçek yönetiyor. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanan maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Ligde çıktığı son 2 maçta 4 puan toplayan Kasımpaşa, 18’inci ve son basamakta yer alan Hes Kablo Kayserispor’u mağlup ederek alt sıralardan uzaklaşmak istiyor. Yaptığı maçların 5’ini kazanan, 5’inde berabere kalan ve 14’ünü kaybeden Kasımpaşa, haftaya 20 puanla 16. sırada girdi.

Kasımpaşa’da sakatlıkları süren Fatih Öztürk, David Pavelka, Loret Sadiku ve Tomas Brecka, sakatlıkları nedeniyle mücadelede forma giyemeyecek.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Kayseri’de oynanan karşılaşma 1-1 berabere tamamlanmıştı.