Kasımpaşa - Kayserispor (CANLI)

Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasındaki mücadelede Kasımpaşa, Kayserispor’u konuk ediyor. Ligde 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa, 26 puanla ikinci sırada yer alıyor. Yaptığı maçların 3’ünü kazanan, 3’ünde berabere kalan ve 8’ini kaybeden Kayserispor ise 12 puanla 17. sırada bulunuyor. Saat 20.00’de başlayan karşılaşmayı hakem Serkan Çınar yönetiyor. Mücadele beIN SPORTS 2'den naklen yayınlanıyor.

Maç başladı...

Kayserispor, Tjaronn Chery'nini penaltıdan attığı golle Kasımpaşa deplasmanında 1-0 öne geçti.

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Kasımpaşa - Kayserispor ilk 11'ler...

Kasımpaşa: Ramazan, Popov, Veysel, Ben Youssef, Veigneau, Tarkan, Sadiku, Pavelka, Eduok, Trezeguet, Diagne

Kayserispor: Lung, Levent, Atila, Sapunaru, Kana Biyik, Şamil, Mensah, Bilal, Deniz, Chery, Umut

Kasımpaşa’da sakatlıkları devam eden Abdul Rahman Khalili ile İlhan Depe, Kayserispor karşısında forma giyemeyecek. Hafif sakatlıkları bulunan Fode Koita ile Özgür Çek’in durumu ise maç saatinde belli olacak.

Geçen sezon ligin ilk yarısında oynanan maçta takımlar 1-1 berabere kalmıştı. İkinci devredeki karşılaşmayı ise Kayserispor 3-2 kazanmıştı.

Kasımpaşa ile Kayserispor 21. kez karşılaşacak

Spor Toto Süper Lig’in 15.haftasının kapanış gününde Kasımpaşa ile Kayserispor karşı karşıya gelecek. İki ekip, 21.kez birbirine üstünlük kurmaya çalışacak.

Bugüne kadar 16 kez Süper Lig’de, 4 kez de 2.Lig’de karşılaşan iki ekibin mücadelesinde 7 kez Kayserispor kazandı. 9 maç berabere biterken 4 kez de Kasımpaşa kazandı. Bu maçlarda Kayserispor 22 gol atarken Kasımpaşa ise 24 gol kaydetti. Süper Lig’de oynanan 16 maçta 7 kez Kayserispor kazandı 3 kez de Kasımpaşa kazandı. 6 maç da berabere bitti. Süper Lig maçlarında Kayserispor 20 kez, Kasımpaşa ise 21 kez fileleri havalandırdı. İşte iki takım arasında oynanan maçlar ve neticeleri

Süper Lig

2017/2018 Kayserispor-Kasımpaşa 3-2

2017/2018 Kasımpaşa-Kayserispor 1-1

2016/2017 Kayserispor-Kasımpaşa 2-2

2016/2017 Kasımpaşa-Kayserispor 3-1

2015/2016 Kasımpaşa-Kayserispor 1-2

2015/2016 Kayserispor-Kasımpaşa 0-0

2013/2014 Kayserispor-Kasımpaşa 0-0

2013/2014 Kasımpaşa-Kayserispor 3-1

2012/2013 Kasımpaşa-Kayserispor 1-2

2012/2013 Kayserispor-Kasımpaşa 1-0

2010/2011 Kayserispor-Kasımpaşa 1-3

2010/2011 Kasımpaşa-Kayserispor 1-2

2009/2010 Kasımpaşa-Kayserispor 2-2

2009/2010 Kayserispor-Kasımpaşa 0-0

2007/2008 Kasımpaşa-Kayserispor 0-2

2007/2008 Kayserispor-Kasımpaşa 2-0

2.Lig

1967/1968 Kasımpaşa-Kayserispor 1-0

1967/1968 Kasımpaşa-Kayserispor 1-1

1966/1967 Kayserispor-Kasımpaşa 0-0

1966/1967 Kasımpaşa-Kayserispor 1-1