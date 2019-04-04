Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında 7 Nisan Pazar günü sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri’nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, sakatlığı bulunan kaleci Simone Scuffet’in katılmadığı belirtildi.
Takım kaptanı Veysel Sarı’nın ise takımdan ayrı özel program dahilinde bireysel antrenör eşliğinde çalışmalara başladığı kaydedildi.
AA