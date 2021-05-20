Kasımpaşa, kaleci Ramazan Köse ile yollarını ayırdı
6 sezondur Kasımpaşa forması giyen Ramazan Köse, İstanbul ekibinden ayrıldı. Kasımpaşa Kulübü, resmi sitesi üzerinden sözleşmesi sona eren tecrübeli kaleciye veda etti ve ''Ramazan Köse'ye teşekkür ediyor, yeni takımında başarılar diliyoruz.'' ifadelerine yer verdi.
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, 2015/2016 sezonunda Gençlerbirliği'nden kadrosuna kattığı Ramazan Köse ile yollarını ayırdı. İstanbul ekibi, 6 sezondur kadroda yer alan ve sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki kaleciye veda mesajı yayınladı.
Kasımpaşa Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde:
"Uzun yıllar boyunca kulübümüze verdiği emekler ve gösterdiği özveri için oyuncumuz Ramazan Köse'ye teşekkür ediyor, yeni takımında başarılar diliyoruz."