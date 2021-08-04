Kasımpaşa, Almanya Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'da forma giyen Hollandalı stoper Jeffrey Bruma ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kariyerinde Chelsea, PSV, Hamburg, Schalke 04 ve Mainz gibi takımlarda oynayan 29 yaşındaki futbolcu, 25 kez Hollanda Milli Takımı forması giydi.

Kasımpaşa'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Son olarak Almanya Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg’da forma giyen Hollandalı stoper oyuncusu Jeffrey Bruma, sağlık sponsorumuz Liv Hospital Vadi İstanbul’da geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 2+1 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı.







