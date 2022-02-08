Kasımpaşa, transfer döneminin son gününde forvet hattını güçlendirdi ve Standard Liege'den 22 yaşındaki Kongolu oyuncu Jackson Muleka'yı kadrosuna kattı.

İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, ''Belçika ekiplerinden Standard Liège takımının forvet oyuncusu Jackson Muleka, sağlık sponsorumuz Liv Hospital’da geçirdiği kontrollerin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı.'' ifadeleri kullanıldı.







