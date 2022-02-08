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Kasımpaşa, Jackson Muleka'yı transfer etti

Kasımpaşa, Standard Liege'den 22 yaşındaki forvet Kongolu forvet Jackson Muleka'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

08 Şubat 2022, Salı 22:49 Son Güncelleme:
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Kasımpaşa, Jackson Muleka'yı transfer etti

Kasımpaşa, transfer döneminin son gününde forvet hattını güçlendirdi ve Standard Liege'den 22 yaşındaki Kongolu oyuncu Jackson Muleka'yı kadrosuna kattı.

İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, ''Belçika ekiplerinden Standard Liège takımının forvet oyuncusu Jackson Muleka, sağlık sponsorumuz Liv Hospital’da geçirdiği kontrollerin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı.'' ifadeleri kullanıldı.


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