Kasımpaşa ile Sivasspor 21. randevuda

Kasımpaşa ile Sivasspor , Süper Lig ’in 21. haftasında yarın oynanacak olan maçla birlikte 21. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 20 karşılaşmada kırmızı-beyazlılar 7, Kasımpaşa´nın da 5 galibiyeti bulunuyor. 7 karşılaşma da beraberlikle tamamlandı. Taraflar arasında oynanan karşılaşmalarda toplam 56 gol atıldı. Sivasspor rakip fileleri 29 kez havalandırırken kalesinde ise 27 gol gördü.

İstanbul´da oynanan 10 karşılaşmada ise Yiğidolar 3 galibiyet ve 3 beraberlik elde ederken 4 kez de rakibine mağlup oldu. Sivasspor ve Kasımpaşa, son olarak geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında karşılaşmış, maç 0-0 eşitlikle sona ermişti. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda yarın oynanacak olan mücadelede Mert Güzenge düdük çalacak.

Sivasspor’da 3 isim sınırda

Sivasspor´un Kasımpaşa ile oynayacağı maçta 3 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar'da 3'er sarı kartı bulunan Fayçal Fajr, Mustapha Yatabare ve Aaron Appindangoye Kasımpaşa karşısında sarı kart görmesi halinde bir sonraki hafta oynanacak müsabakada görev alamayacak.

Çalımbay’ın Kasımpaşa karnesi

Kasımpaşa’ya rakip olduğu son 7 Süper Lig maçının 5’ini kazanan teknik direktör Rıza Çalımbay, geride kalan 2 maçtan 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle ayrılmıştı. Çalımbay, bu galibiyetlerin tamamında en az ikişer gol sevinci yaşadı.

Yiğido 5 maçtır mağlup olmuyor

Süper Lig'de Sivasspor 5 maçtır kaybetmiyor. Yiğidolar, oynadığı son 5 maçta 4 beraberlik ve 1 galibiyet almıştı. Kasımpaşa ise ligde 2 maçtır yenilgi yüzü görmedi.

İHA