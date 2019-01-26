Kasımpaşa Kulübü, forvet oyuncusu Stipe Perica'yı kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. Hırvat forvet, Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde sportif direktör Bekir Nursal Bilgin ve sportif direktör yardımcısı Emir Saraç'ın da katılım gösterdiği imza töreninde, kendisini sezon sonuna kadar kiralık olarak İstanbul ekibine bağlayan sözleşmeye imza attı.

Futbol hayatına NK Zadar takımında başlayan 1.92 boyundaki forvet, 2013 yılında Premier Lig ekiplerinden Chelsea’ya transfer oldu. NAC Breda ve Udinese’de kiralık olarak oynayan Perica, 2016 yılında ise 4,5 milyon avro bonservis ücreti ile Udinese’ye transfer oldu. Perica, bu sezonun ilk yarısında Frosinone’de kiralık olarak forma giydi.