Kasımpaşa hazırlıklarını sürdürdü

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında 7 Nisan Pazar günü Erzurum Büyükşehir Belediyespor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

25 Mart 2019, Pazartesi 18:29
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Kasımpaşa hazırlıklarını sürdürdü

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında 7 Nisan Pazar günü Erzurum Büyükşehir Belediyespor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri’nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Milli takım kamplarında bulunan Trezeguet, Hafez, Scuffet, Heintz, Ben Youssef, Popov ve Pavelka idmana katılmadı.

Tedavilerine devam edilen Fode Koita ve Olivier Veigneau idmana katılmazken, Veysel Sarı ve Uğurcan Yazğılı takımdan ayrı bireysel antrenör eşliğinde çalıştı.

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