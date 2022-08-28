Kasımpaşa ile Hatayspor, Süper Lig'in 4. haftasında karşı karşıya gelecek. Başakşehir'e 4-0, Fenerbahçe 'ye 6-0, Giresunspor'a 1-0 kaybeden, gol ataman puansız son sırada kalan Kasımpaşa, kötü gidişata evinde son vermeye çalışacak. İlk haftayı BAY geçmesinin ardından Trabzonspor 'a 1-0, Gaziantep FK'ya ise 2-1 mağlup olan Hatayspor da rakibi gibi ilk galibiyetini almaya çalışacak. Eksik oyuncusu bulunmayan iki takım da kritik 90 dakikaya tam kadro çıkacak.

Kasımpaşa-Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak Kasımpaşa-Hatayspor maçını Mert Güzenge yönetecek. Bu akşam saat 19.15'te başlayacak ve beIN MAX 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Kasımpaşa-Hatayspor muhtemel 11'ler:

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Graovac, Sadık, Feyzi, Turgay, Hajradinovic, Eysseric, Fall, Ahmet, Bahoken

Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Falette, Vranjes, Adekugbe, Ribeiro, Musa, Aabid, Saint-Louis, Lobhanidze, El Kaabi