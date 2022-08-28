Kasımpaşa-Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Süper Lig'de henüz puanla tanışamayan Kasımpaşa ile Hatayspor, 3. hafta maçında karşı karşıya gelecek. İki takım da galibiyet hasretine son vermek için sahaya çıkacak. Kasımpaşa-Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtları, muhtemel 11'ler ve 90 dakika öncesi detaylar haberimizde.
Kasımpaşa ile Hatayspor, Süper Lig'in 4. haftasında karşı karşıya gelecek. Başakşehir'e 4-0, Fenerbahçe 'ye 6-0, Giresunspor'a 1-0 kaybeden, gol ataman puansız son sırada kalan Kasımpaşa, kötü gidişata evinde son vermeye çalışacak. İlk haftayı BAY geçmesinin ardından Trabzonspor 'a 1-0, Gaziantep FK'ya ise 2-1 mağlup olan Hatayspor da rakibi gibi ilk galibiyetini almaya çalışacak. Eksik oyuncusu bulunmayan iki takım da kritik 90 dakikaya tam kadro çıkacak.
Kasımpaşa-Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak Kasımpaşa-Hatayspor maçını Mert Güzenge yönetecek. Bu akşam saat 19.15'te başlayacak ve beIN MAX 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.
Kasımpaşa-Hatayspor muhtemel 11'ler:
Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Graovac, Sadık, Feyzi, Turgay, Hajradinovic, Eysseric, Fall, Ahmet, Bahoken
Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Falette, Vranjes, Adekugbe, Ribeiro, Musa, Aabid, Saint-Louis, Lobhanidze, El Kaabi