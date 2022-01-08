Kasımpaşa, Süper Lig 'in 20. haftasında Hatayspor'u konuk edecek. 7 maçlık galibiyet hasretine Altay karşısında son veren ve 15 puanla 18. sırada bulunan Kasımpaşa, evinde kazanıp ateş hattından uzaklaşmak istiyor. Son 3 maçtan 1 galibiyet çıkarabilen ve 32 puanla 5. sırada bulunan Hatayspor ise deplasmanda 3 puanı kapıp Avrupa iddiasını güçlendirmek istiyor.

Kasımpaşa - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak Kasımpaşa-Hatayspor maçını Sarper Barış Saka yönetecek. Bugün saat 16.00'da başlayacak ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Kasımpaşa - Hatayspor muhtemel 11'ler:

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Brecka, Donk, Evren, Doğucan, Hajradinovic, Eysseric, Yusuf, Ouannes, Umut

Hatayspor: Abdullah, Kamil Ahmet, Falette, Burak, Adekugbe, Onur, Sackey, Muhammed, Saint-Louis, Lobhanidze, Diouf