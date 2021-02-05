Kasımpaşa, Süper Lig’in 24. haftasında Atakaş Hatayspor’u ağırlayacak. Ligde çıktığı 22 müsabakada 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa, haftaya 26 puanla 12. sırada girdi. Yaptığı maçların 10’unu kazanan, 5’inde berabere kalan ve 7’sini kaybeden Hatayspor, hanesine 35 puan yazdırdı. Hatay temsilcisi, averajla 6. basamakta yer aldı. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Atakaş Hatayspor 1-0 kazanmıştı.

Kasımpaşa - Hatayspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

6 Şubat Cumartesi günü Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynanacak karşılaşma, saat 13.30’da başlayacak. beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanacak haftanın açılış maçını hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

Kasımpaşa - Hatayspor muhtemel 11'ler:

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Haddadi, Aytaç, Bistrovic, Yusuf, Hodzic, Hajradinovic, Thelin

Hatayspor: Munir, Popov, Sackey, Billong, Mesut, Aabid, Mert, Traore, Akintola, Boupendza, Diouf

Kasımpaşa'da 5 futbolcu, Hatayspor karşısında forma giyemeyecek. Sakatlıkları süren Danny Drinkwater, Tarkan Serbest, Julian Jeanvier ve Loret Sadiku ile kadro dışı bırakılan Fode Koita, yarın takımdaki yerlerini alamayacak. Hatayaspor'da ise sakatlığı devam eden Soner Örnek ile kart cezalıları Ribeiro ile Santos, maçta forma giyemeyecek.