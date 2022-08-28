Kasımpaşa-Hatayspor maçı (CANLI)

Kasımpaşa ile Hatayspor, Süper Lig'in 4. haftasında karşı karşıya geliyor. Başakşehir'e 4-0, Fenerbahçe 'ye 6-0, Giresunspor'a 1-0 kaybeden, gol ataman puansız son sırada kalan Kasımpaşa, kötü gidişata evinde son vermenin peşinde. İlk haftayı BAY geçmesinin ardından Trabzonspor 'a 1-0, Gaziantep FK'ya ise 2-1 mağlup olan Hatayspor da rakibi gibi ilk galibiyetini almaya çalışıyor. Eksik oyuncusu bulunmayan iki takım da kritik 90 dakikaya tam kadro çıktı.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan Kasımpaşa-Hatayspor maçını Mert Güzenge yönetiyor. Saat 19.15'te başlayan ve beIN MAX 1'den naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde.

Maçtan dakikalar:

4. dakikada sağ taraftan Hadergjonaj’ın içeri çevirdiği topla ceza sahası dışı sağ tarafında buluşan Hajradinovic’in kaleye sokularak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

10. dakikada sol çaprazdan ceza sahası içine giren El Kaabi’nin şutunda meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul’dan döndü. Dönen topu takip eden Lobjanidze’nin dar açıdan tekrar yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kendisine çarparak auta gitti.

19. dakikada sağ taraftan Hadegjonaj’ın yerden yaptığı ortada ceza sahası içinde Eysseric’in direkte yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direğin yanından auta gitti.

36. dakikada ceza sahası içi sol tarafından Celine’nin içeri çevirdiği topa kale önünde Hajradinovic’in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

41. dakikada ceza sahası içi sağ tarafından Eysseric'in yerden içeri çevirdiği topa kale önünde Bahoken'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Erce'den oyun alanına döndü.

44. dakikada sol kanatta topla buluşan Celina'nın ortasında Fall kafa vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlağı kaleci Erce oyun alanına çeldi.

Maçın ilk yarısı Kasımpaşa’nın 1-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.





Kasımpaşa-Hatayspor ilk 11'ler:

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Sadık, Graovac, Mortadha, Turgay, Eysseric, Hajradinovic, Fall, Celina, Bahoken

Hatayspor: Erce, Kamil, Falette, Vranjes, Adekugbe, Ruben Ribeiro, Aabid, Mehdi, Sadık, Saba Lobjanidze, El Kaabi