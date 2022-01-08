Kasımpaşa - Hatayspor maçı (CANLI)
Kasımpaşa, Süper Lig'in 20. haftasında Hatayspor'u ağırlıyor. 7 maçlık galibiyet hasretine Altay karşısında son veren Kasımpaşa, evinde kazanıp seri yakalamak istiyor. Son 3 maçtan 1 galibiyet çıkarabilen Hatay ekibi ise 3 puanı kapıp Avrupa iddiasını güçlendirmek istiyor. Kasımpaşa - Hatayspor maçının canlı anlatımı ve detayları haberimizde... Kasımpaşa, 1 ve 6. dakika attığı gollerle maçın başında 2-0'ı yakaladı.
Kasımpaşa, Süper Lig 'in 20. haftasında Hatayspor'u konuk ediyor. 7 maçlık galibiyet hasretine Altay karşısında son veren ve 15 puanla 18. sırada bulunan Kasımpaşa, evinde kazanıp ateş hattından uzaklaşmak istiyor. Son 3 maçtan 1 galibiyet çıkarabilen ve 32 puanla 5. sırada bulunan Hatayspor ise deplasmanda 3 puanı kapıp Avrupa iddiasını güçlendirmek istiyor.
MAÇ BAŞLADI
GOL | Kasımpaşa maça çok hızlı başladı. Valentin Eysseric ilk dakikada güzel bir vuruşla takımını öne geçirdi: 1-0.
GOL | İstanbul ekibi 6. dakikada 2-0'ı yakaladı. Formda golcü Umut Bozok farkı 2'ye çıkardı. İlk golü atan Eysseric, bu kez asisti yaptı.
İLK YARI SONUCU | Ev sahibi Kasımpaşa, Hatayspor karşısında ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.
Kasımpaşa - Hatayspor maçında ilk 11'ler:
Kasımpaşa: Ertuğrul, Tarkan, Brecka, Hadergjonaj, Eren, Doğucan, Hajradinovic, Eysseric, Mortadha, Ahmet, Umut
Hatayspor: Abdullah, Sadık, Fatih, Falette, Bülent, Isaac, Dylan, Kamara, Lobjanidze, Muhammed, Diouf