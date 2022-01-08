Kasımpaşa - Hatayspor maçı (CANLI)

Kasımpaşa, Süper Lig 'in 20. haftasında Hatayspor'u konuk ediyor. 7 maçlık galibiyet hasretine Altay karşısında son veren ve 15 puanla 18. sırada bulunan Kasımpaşa, evinde kazanıp ateş hattından uzaklaşmak istiyor. Son 3 maçtan 1 galibiyet çıkarabilen ve 32 puanla 5. sırada bulunan Hatayspor ise deplasmanda 3 puanı kapıp Avrupa iddiasını güçlendirmek istiyor.

MAÇ BAŞLADI

GOL | Kasımpaşa maça çok hızlı başladı. Valentin Eysseric ilk dakikada güzel bir vuruşla takımını öne geçirdi: 1-0.

GOL | İstanbul ekibi 6. dakikada 2-0'ı yakaladı. Formda golcü Umut Bozok farkı 2'ye çıkardı. İlk golü atan Eysseric, bu kez asisti yaptı.

İLK YARI SONUCU | Ev sahibi Kasımpaşa, Hatayspor karşısında ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

Kasımpaşa - Hatayspor maçında ilk 11'ler:

Kasımpaşa: Ertuğrul, Tarkan, Brecka, Hadergjonaj, Eren, Doğucan, Hajradinovic, Eysseric, Mortadha, Ahmet, Umut

Hatayspor: Abdullah, Sadık, Fatih, Falette, Bülent, Isaac, Dylan, Kamara, Lobjanidze, Muhammed, Diouf