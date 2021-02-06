Kasımpaşa - Hatayspor canlı
Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa ile Hatayspor galibiyet için kozlarını paylaşıyor. İç sahada son 5 maçta 4 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa, kötü seriye son vermenin hesaplarını yapıyor. Sezonun flaş takımı olan ve Avrupa iddiasını sürdüren Hatayspor ise deplasmanda fire vermek istemiyor. Hatay, 44. dakikada Boupendza'nın golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı sona erdi.
Kasımpaşa, Süper Lig’in 24. haftasında Atakaş Hatayspor’u ağırlıyor. Ligde çıktığı 22 müsabakada 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa, haftaya 26 puanla 12. sırada girdi. Yaptığı maçların 10’unu kazanan, 5’inde berabere kalan ve 7’sini kaybeden Hatayspor, hanesine 35 puan yazdırdı. Hatay temsilcisi, averajla 6. basamakta yer aldı. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Atakaş Hatayspor 1-0 kazanmıştı.
MAÇ BAŞLADI
Kasımpaşa 11. dakikada Hatayspor savunmasında Billong'un hatası sonrasında Thelin ile golü buldu ancak VAR golü ofsayt nedeniyle geçerli saymadı.
GOL | Hatayspor, 44. dakikada golcü futbolcusu Boupendza'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Boupendza, ceza sahası dışından şutunu çekti, kaleci Ertuğrul topu çıkardı. Dönen topa Akintola dokundu. Seken topa boş pozisyonda Boupendza bir kez daha dokundu ve takımını 1-0 öne geçirdi.
Maçın ilk yarısı Hatayspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Kasımpaşa - Hatayspor maçı 11'leri:
Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Tosic, Brecka, Haddadi, Bistrovic, Aytaç, Hajradinovic, Yusuf, Hodzic, Thelin
Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Sackey, Katranis, Aabid, Muhammed Mert, Traore, Boupendza, Akintola, Diouf
Kasımpaşa - Hatayspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
6 Şubat Cumartesi günü Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynanacak karşılaşma, saat 13.30’da başlayacak. beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanacak haftanın açılış maçını hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde olacak.