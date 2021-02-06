Kasımpaşa - Hatayspor canlı

Kasımpaşa, Süper Lig’in 24. haftasında Atakaş Hatayspor’u ağırlıyor. Ligde çıktığı 22 müsabakada 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa, haftaya 26 puanla 12. sırada girdi. Yaptığı maçların 10’unu kazanan, 5’inde berabere kalan ve 7’sini kaybeden Hatayspor, hanesine 35 puan yazdırdı. Hatay temsilcisi, averajla 6. basamakta yer aldı. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Atakaş Hatayspor 1-0 kazanmıştı.

MAÇ BAŞLADI

Kasımpaşa 11. dakikada Hatayspor savunmasında Billong'un hatası sonrasında Thelin ile golü buldu ancak VAR golü ofsayt nedeniyle geçerli saymadı.

GOL | Hatayspor, 44. dakikada golcü futbolcusu Boupendza'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Boupendza, ceza sahası dışından şutunu çekti, kaleci Ertuğrul topu çıkardı. Dönen topa Akintola dokundu. Seken topa boş pozisyonda Boupendza bir kez daha dokundu ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Maçın ilk yarısı Hatayspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Kasımpaşa - Hatayspor maçı 11'leri:

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Tosic, Brecka, Haddadi, Bistrovic, Aytaç, Hajradinovic, Yusuf, Hodzic, Thelin

Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Sackey, Katranis, Aabid, Muhammed Mert, Traore, Boupendza, Akintola, Diouf

Kasımpaşa - Hatayspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

6 Şubat Cumartesi günü Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynanacak karşılaşma, saat 13.30’da başlayacak. beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanacak haftanın açılış maçını hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde olacak.