Kasımpaşa, Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında yarın sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri’nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, 5’e 2 top kapma ve duran top çalışmaları yaptığı bildirildi.

İdmanın 2 takım halinde topa sahip olma ve atak sonlandırma çalışmaları ile tamamlandığı ifade edildi.

Öte yandan Kasımpaşa’nın Senegalli golcü oyuncusu Mbaye Diagne’nin oğlu Mbaye Junior, antrenman öncesinde Mustafa Denizli ile top oynadı.

Lacivert-beyazlılar, antrenmanın ardından Göztepe karşılaşması için tesislerde kampa girdi.