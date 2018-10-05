Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında Göztepe’yi konuk edecek. Son 3 maçında mağlup olan ve teknik direktör değişikliğine giden Kasımpaşa Mustafa Denizli yönetiminde kötü gidişini Kasımpaşa karşısında sonlandırmak istiyor. Üst üste oynadığı 3 maçı da kazanan Göztepe ise bu çıkışını Kasımpaşa karşısında sürdürmek istiyor.

Kasımpaşa - Göztepe maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 20.00’de başlayacak. beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Kasımpaşa - Göztepe ilk 11'ler...

Kasımpaşa: Ramazan, Popov, Veysel, Ben Youssef, Veigneau, Sadiku, Pavelka, Eduok, Tarkan, Trezeguet, Diagne

Göztepe: Beto, Gassama, Reis, Titi, Traore, Borges, Alpaslan, Castro, Tayfur, Yasin, Jerome

Lacivert-beyazlı takım, yeni teknik direktörü Mustafa Denizli ile ilk maçına çıkacak.

Süper Lig’deki ilk 4 maçını kazanan ancak son 3 haftada puan alamayan Kasımpaşa, Mustafa Denizli yönetiminde Göztepe’yi mağlup ederek kötü gidişe son vermeye çalışacak. Lacivert-beyazlılarda sakatlığı süren Abdul Rahman Khalili dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

Süper Lig’e iyi başlayamamasına karşın çıktığı son 3 müsabakayı kazanan Bayram Bektaş yönetimindeki Göztepe ise Kasımpaşa’yı da mağlup etmesi halinde galibiyet serisini 4 maça çıkaracak.