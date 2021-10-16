Süper Lig 'de son haftalarda kötü sonuçlar alan Kasımpaşa'yla Göztepe karşı karşıya gelecek. Süper Lig’de 6 maçtır kazanamayan Kasımpaşa, bir galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda 6 puan topladı. Ligde ilk 8 haftada sadece 1 galibiyeti bulunan Göztepe, topladığı 5 puan ve averajla 9. haftaya 18. sırada girdi.

Kasımpaşa - Göztepe maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda saat 13.30’da başlayacak maçı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek. beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Süper Lig’de 6 maçtır kazanamayan Kasımpaşa, bir galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda 6 puan topladı.

Ligde bir galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi yaşayan Göztepe ise hanesine 5 puan yazdırabildi. Kasımpaşa’da sakatlıkları bulunan Kevin Varga ve Jeffrey Bruma ile sarı kart cezalısı Loret Sadiku maçta forma giyemeyecek.

Göztepe 18. sırada bulunuyor

Ligde ilk 8 haftada sadece 1 galibiyeti bulunan Göztepe, topladığı 5 puan ve averajla 9. haftaya 18. sırada girdi.

Teknik direktör Ünal Karaman’la yollarını ayırdıktan sonra takımın başına Nestor El Maestro’yu getiren Göztepe, Sırp çalıştırıcıyla ilk maçında Medipol Başakşehir’i yendi. İzmir temsilcisi daha sonraki 4 karşılaşmada ise Altay, Atakaş Hatayspor, Galatasaray ve GZT Giresunspor’a mağlup oldu.

Göztepe’de sakatlıkları bulunan Wilker Jose Angel Romero ve Marko Mihojevic’in yanı sıra kart cezalısı Dino Arslanagic yarın forma giyemeyecek.

Kasımpaşa ile 17. randevu

Göztepe, Süper Lig’de Kasımpaşa ile yaptığı 16 karşılaşmada 2 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı. Bu müsabakalarda 11 gol atan sarı-kırmızılı ekip, kalesinde 21 gol gördü. İzmir temsilcisinin deplasmanda Kasımpaşa’ya karşı galibiyeti bulunmuyor.