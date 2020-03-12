Kasımpaşa ile Göztepe Süper Lig'de 26. haftanın açılış maçında 3 puan mücadelesi verecek. Son 3 haftada 7 puan toplayan ve çıkışa geçen Kasımpaşa sahasında rakibini eli boş göndermek istiyor. 2 haftadır kaybeden Göztepe ise kötü gidişini bu maçta durdurmak istiyor.

Kasımpaşa - Göztepe maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Süper Lig'in 26. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak Kasımpaşa-Göztepe karşılaşmasını hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Ligde ikinci yarıya oldukça kötü bir başlangıç yapan Kasımpaşa, son 3 maçında ise yükselişe geçti ve 7 puan topladı.

Teknik direktör Fuat Çapa yönetimindeki Kasımpaşa, 23 puanla 16. sırada bulunuyor.

Lacivert-beyazlı ekipte Göztepe maçı öncesinde 3 eksik var. Sakatlıkları devam eden kaleci Fatih Öztürk ile oyunculardan Loret Sadiku ve David Pavelka, Göztepe karşısında forma giyemeyecek.