Kasımpaşa ile Göztepe Süper Lig'de 26. haftanın açılış maçında 3 puan mücadelesi veriyor. Son 3 haftada 7 puan toplayan ve çıkışa geçen Kasımpaşa sahasında rakibini eli boş göndermek istiyor. 2 haftadır kaybeden Göztepe ise kötü gidişini bu maçta durdurmak istiyor.

Kasımpaşa - Göztepe maçı hangi kanalda?

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan ve saat 20.00'de başlayan Kasımpaşa-Göztepe karşılaşmasını hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor. Mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanıyor.

Kasımpaşa - Göztepe ilk 11'ler:

Kasımpaşa: Ramazan, Hadadi, Meriah, Sarlija, Tirpan, Tarkan, Hajradinovic, Aytaç, Ndongala, Thiam, Koita

Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Borges, Berkan, Poko, Castro, Mossoro, Halil, Tripic, Wilczek

Ligde ikinci yarıya oldukça kötü bir başlangıç yapan Kasımpaşa, son 3 maçında ise yükselişe geçti ve 7 puan topladı.

Teknik direktör Fuat Çapa yönetimindeki Kasımpaşa, 23 puanla 16. sırada bulunuyor.

Lacivert-beyazlı ekipte Göztepe maçı öncesinde 3 eksik var. Sakatlıkları devam eden kaleci Fatih Öztürk ile oyunculardan Loret Sadiku ve David Pavelka, Göztepe karşısında forma giyemiyorlar.