Kasımpaşa - Göztepe (CANLI)

Süper Lig 'de son haftalarda kötü sonuçlar alan Kasımpaşa'yla Göztepe karşı karşıya geliyor. Süper Lig’de 6 maçtır kazanamayan Kasımpaşa, bir galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda 6 puan topladı. Ligde ilk 8 haftada sadece 1 galibiyeti bulunan Göztepe, topladığı 5 puan ve averajla 9. haftaya 18. sırada girdi. Maçın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Karşılaşmanın ikinci yarısı oynanıyor.

MAÇTAN DAKİKALAR

⏱ 11' Kasımpaşa etkili geldi. Ceza sahası içinde topla buluşan Michal Travnik, altıpas üzerinden vuruşunu yaptı ancak top dışarı çıktı.

⏱ 19' Kasımpaşa etkili geldi. Sol kanattan Yusuf Erdoğan, ceza sahası yayı üzerindeki Dirar'a pasını gönderdi. Dirar şutunu çeker gibi yaparak müsait pozisyondaki Jorgensen'e pasını gönderdi. Danimarkalı futbolcu topu filelere gönderdi ancak yardımcı hakemin ofsayt kararı nedeniyle gol geçerli sayılmadı.

⏱ 20' Bu kez Göztepe rakip kaleye tehlike bir atak gerçekleştirdi. Adis Jahovis sol kanatta topla buluşarak sıfıra doğru indi. Kuzey Makedonyalı futbolcu yerden pasını ceza sahası içerisine gönderdi. Orada bulunan Halil Akbunar şutunu attı kaleci Harun Tekin topu son anda kontrol etti.

⏱ 28' Kasımpaşa gole çok yaklaştı. Sol kanattan Eysseric kullandığı duran topu ceza sahası içerisine gönderdi. Orada bulunan Jorgensen kafa vuruşunu yaptı ancak top direğin yanından auta çıktı.

⏱ 38' Göztepe tehlikeli geldi. Paslaşmalar sonrasında savunma arkasına sol kanattan sızan Burekovic topu alıp ceza sahasına girdi, şutunu attı ancak top yan filelerde kaldı.

⚽ GOL| 51' Kasımpaşa Yusuf Erdoğan'ın golüyle 1-0 öne geçti. Sağ kanattan Eysseric sol kanada doğru yerden ortasını gönderdi. Kaleci İrfan Can topa müdahale etti ancak arkaya açılan topa Yusuf Erdoğan dokundu ve takımını Göztepe karşısında öne geçirdi.

⏱ 57' Göztepe gole çok yaklaştı. N'Diaye topla birlikte ilerledi ceza sahası önüne kadar geldi. N'Diaye müsait pozisyondaki Jahovic'e pasını gönderdi ancak kaleci Harun gole izin vermeyerek topu kornere çeldi.

⚽ GOL | 67' Göztepe Jahovic'in golüyle eşitliği yakaladı: 1-1. Savunma arkasına sarkan N'Diaye şutunu attı kaleci Harun Tekin ayaklarıyla topu çıkardı. Dönen topa takibini sürdüren Jahovic dokundu ve topu filelere gönderdi.

⏱ 73' Kasımpaşa golden sonra etkili geldi. Jorgensen ceza sahası dışında çok sert bir şut çekti. Top İrfan Can'dan döndü. Yusuf Erdoğan topu kontrol etmek istedi ancak başarılı olmayınca Göztepe kalecisi çıkarak topu kontrol etti.

⏱ 86' Göztepe gole çok yaklaştı. Ceza sahası yayının üstünde topu önünde bulan Soner Aydoğdu şutunu çıkardı, kaleci Harun Tekin kornere çeldi.

⚽ GOL | 87' Göztepe sağ kanattan korner kullandı. Ceza sahasına gelen topa Harun Tekin çıkarak yumrukladı. Ceza sahasının dışına çıkan topa Tijanic muhteşem bir vuruş gerçekleştirerek topu filelere gönderdi ve takımını 2-1 öne geçirdi.

Kasımpaşa - Göztepe maçı 11'leri

Kasımpaşa: Harun, Hadergjonaj, Donk, Brecka, Eren, Tarkan, Travnik, Eysseric, Dirar, Yusuf Erdoğan, Jorgensen

Göztepe: İrfan Can, Murat, Atınç, Kahraman, Atakan, Dzenan, Yalçın, Obinna, Halil, Cherif, Jahovic.

Kasımpaşa - Göztepe maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda saat 13.30’da başlayan maçı, hakem Cüneyt Çakır yönetiyor. beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanan maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...