Kasımpaşa - Göztepe (CANLI)

Kasımpaşa, Süper Lig’in 6. hafta açılış maçında Göztepe’yi konuk ediyor. Bu sezon sahasında oynadığı iki maçı da kazanan Kasımpaşa, Göztepe'yi de eli boş göndermenin hesaplarını yapıyor. İlk mağlubiyetini geçen hafta Fenerbahçe karşısında alan Göztepe ise tekrar kazanarak yeni bir seri yakalamak istiyor.

Kasımpaşa lig tarihi boyunca Göztepe ile sahasında oynadığı 7 maçı da kaybetmedi.





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Kasımpaşa - Göztepe ilk 11'ler belli oldu

Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Sadiku, Tarkan, Haddadi, Tırpan, Aytaç Kara, Hajradinovic, Yusuf, Hodzic, Koita

Göztepe: İrfan Can, Gassama, Atınç, Marko, Berkan, Yalçın, Soner, Mossoro, Halil Akbunar, Guilherme, Ideye Brown





MAÇ BAŞLADI

2.dakikada Göztepe korner kazandı. Mossoro ile Halil paslaşarak atışı kullandı ancak yapılan orta ceza sahasına gelmedi

GOL İPTAL! 7.dakikada Kasımpaşa, Hodzic'in golüyle 1-0 öne geçti ancak daha sonra VAR incelemesi sonucu pozisyonun ofsayt olduğu belirtildi ve gol iptal oldu

13.dakikada Hodzic'in şutunu kaleci çıkardı

ÖNEMLİ FIRSAT! 20.dakikada kale sahasında Ideye Brown uygun durumda vurdu ancak şutu kaleyi bulmadı

26.dakikada Guilherme topsuz alanda kendini yere bıraktı. Brezilyalı oyuncu kısa süre sakatlık geçirdi ve oyuna devam ediyor

MOSSORO ÇİZGİDEN ÇIKARDI! 36.dakikada Kasımpaşa'nın kullandığı köşe vuruşunda kale sahasına gelen topa kaleci İrfan Can boşa çıktı, Koita'dan seken top kaleye yöneldi ancak Mossoro çizgi üzerinde topu çıkarıp mutlak bir golü engelledi













Maçtan notlar

Kasımpaşa ile Göztepe Süper Lig'de daha önce 14 kez karşılaştı. Kasımpaşa bu mücadelelerin 7'sinden galibiyetle ayrılırken Göztepe 1 kez 3 puana uzandı. 6 mücadele ise berabere sonuçlandı. Kasımpaşa karşısında tek galibiyetini 1959-1960 sezonunda 4-1'lik skorla alan Göztepe, İstanbul'da çıktığı 7 maçta sahadan 4 beraberlik ve 3 yenilgiyle ayrıldı



